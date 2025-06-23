Нетаньяху заявил о продолжении операции в Иране до достижения целей

«Мы продвигаемся шаг за шагом в достижении этих целей, и мы очень близки к этому… Когда мы достигнем своих целей, мы не будем продолжать боевые действия сверх необходимого, но и не прекратим их слишком рано. Когда цели будут достигнуты, операция будет завершена», — заключил Биньямин Нетаньяху.