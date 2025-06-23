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Нетаньяху заявил о продолжении операции в Иране до достижения целей

Нетаньяху сообщил, что Израиль близок к достижению задач военной операции в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о приближении Иерусалима к достижению целей военной операции в Иране. По его словам, атаки продолжатся, пока все задачи не будут выполнены. Так премьер Израиля выразился в ходе пресс-конференции.

Биньямин Нетаньяху напомнил о двух угрозах, которые, по его словам, нависли над Иерусалимом из-за действий Тегерана. Одна из них — ядерная опасность. Вторая — угроза атаки баллистическими ракетами, уточнил премьер. Правда, забыл напомнить, что эти угрозы спровоцировал сам Израиль, начав военную операцию против Ирана.

«Мы продвигаемся шаг за шагом в достижении этих целей, и мы очень близки к этому… Когда мы достигнем своих целей, мы не будем продолжать боевые действия сверх необходимого, но и не прекратим их слишком рано. Когда цели будут достигнуты, операция будет завершена», — заключил Биньямин Нетаньяху.

Кроме того, премьер Израиля поблагодарил президента США Дональда Трампа за проведение операции в отношении Ирана ночью 22 июня. Биньямин Нетаньяху сообщил, что авиаудары были успешными.

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