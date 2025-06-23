Нетаньяху заявил о продолжении операции в Иране до достижения целей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о приближении Иерусалима к достижению целей военной операции в Иране. По его словам, атаки продолжатся, пока все задачи не будут выполнены. Так премьер Израиля выразился в ходе пресс-конференции.
Биньямин Нетаньяху напомнил о двух угрозах, которые, по его словам, нависли над Иерусалимом из-за действий Тегерана. Одна из них — ядерная опасность. Вторая — угроза атаки баллистическими ракетами, уточнил премьер. Правда, забыл напомнить, что эти угрозы спровоцировал сам Израиль, начав военную операцию против Ирана.
«Мы продвигаемся шаг за шагом в достижении этих целей, и мы очень близки к этому… Когда мы достигнем своих целей, мы не будем продолжать боевые действия сверх необходимого, но и не прекратим их слишком рано. Когда цели будут достигнуты, операция будет завершена», — заключил Биньямин Нетаньяху.
Кроме того, премьер Израиля поблагодарил президента США Дональда Трампа за проведение операции в отношении Ирана ночью 22 июня. Биньямин Нетаньяху сообщил, что авиаудары были успешными.