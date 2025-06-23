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В Мичигане переехали грузовиком мужчину, который обстрелял церковь

Прихожанин переехал грузовиком мужчину, атаковавшего церковь в США.

Источник: Комсомольская правда

Прихожанин церкви в пригороде населенного пункта Уэйн в Мичигане переехал на грузовике мужчину, который обстрелял храм. Об этом информирует CNN со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел, когда в церкви шла служба и в здании собралось около полутора сотен верующих.

Сообщается, что 31-летний мужчина начал стрелять, не заходя внутрь церкви. Один из прихожан наехал на него на своем грузовике, а после охранник церкви задержал злоумышленника.

Напомним, в мае 16 человек получили ранения из-за массовой стрельбы на вечеринке в Хьюстоне в США.

Ранее пять человек погибли и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в университете Флориды в США.

Также сообщалось, что в одной из школ Пенсильвании в США ученик третьего класса случайно произвел выстрел во время урока, когда пытался достать что-то из своего рюкзака.