В Мичигане переехали грузовиком мужчину, который обстрелял церковь

Прихожанин церкви в пригороде населенного пункта Уэйн в Мичигане переехал на грузовике мужчину, который обстрелял храм. Об этом информирует CNN со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел, когда в церкви шла служба и в здании собралось около полутора сотен верующих.
Сообщается, что 31-летний мужчина начал стрелять, не заходя внутрь церкви. Один из прихожан наехал на него на своем грузовике, а после охранник церкви задержал злоумышленника.
Напомним, в мае 16 человек получили ранения из-за массовой стрельбы на вечеринке в Хьюстоне в США.
Ранее пять человек погибли и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в университете Флориды в США.
Также сообщалось, что в одной из школ Пенсильвании в США ученик третьего класса случайно произвел выстрел во время урока, когда пытался достать что-то из своего рюкзака.