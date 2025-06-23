В Госдуме предложили преобразовать новогодние праздники: отдых хотят продлить до 12 дней

Парламентарий уточнил, что 31 декабря официально объявлено выходным днем. Кроме того, страна будет отдыхать с 1 по 8 января. 10 и 11 января выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, россияне не будут работать и в эти дни. Остается лишь решить вопрос с пятницей, 9 января, объяснил депутат. Он добавил, что на эту дату люди просто будут брать отпуск, чтобы не прерывать череду праздничных дней.