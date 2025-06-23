В Госдуме предложили преобразовать новогодние праздники: отдых хотят продлить до 12 дней

В 2026 году россиян хотят порадовать 12-дневными праздниками. Правительство имеет возможность сделать выходными днями все даты с 31 декабря по 11 января. Об этом оповестил депутат Госдумы Ярослав Нилов, цитирует ТАСС.
Парламентарий уточнил, что 31 декабря официально объявлено выходным днем. Кроме того, страна будет отдыхать с 1 по 8 января. 10 и 11 января выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, россияне не будут работать и в эти дни. Остается лишь решить вопрос с пятницей, 9 января, объяснил депутат. Он добавил, что на эту дату люди просто будут брать отпуск, чтобы не прерывать череду праздничных дней.
«Поэтому у правительства, очевидно, возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать и предусмотреть это в производственном календаре», — пояснил Ярослав Нилов.
В Госдуме, между тем, напомнили, что россиянам больше не нужно подавать заявления при получении статуса предпенсионера. Теперь этот процесс происходит в автоматизированном формате.