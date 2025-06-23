Россиянам намекнули, как они будут отдыхать на новогодние праздники

Если 9 января оставить рабочим днем, он не будет полноценным — многие возьмут отпуск за свой счет или договорятся с работодателем. Сделать этот день выходным можно за счет переноса выходного с 3 или 4 января, которые по закону праздничные, но выпадают на субботу и воскресенье. Один из этих выходных можно использовать для оптимизации отдыха в другие периоды, например, на майские праздники.