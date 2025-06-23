Россиянам намекнули, как они будут отдыхать на новогодние праздники

Календарь позволяет правительству организовать новогодние праздники в 2026 году до 11 января включительно за счет выходных дней. Об этом рассказали ТАСС в Госдуме.
31 декабря 2025 года уже объявлен выходным, а официальные праздничные дни продлятся с 1 по 8 января 2026 года. Поскольку 8 января выпадает на четверг, первым рабочим днем станет пятница, 9 января, после чего последуют два выходных дня.
Таким образом, есть возможность сделать 9 января выходным днем, что позволит продлить отдых с 31 декабря по 11 января. В этом случае первый рабочий день 2026 года будет в понедельник, 12 января. Такой подход учитывает высокий уровень стресса и необходимость полноценного отдыха.
Если 9 января оставить рабочим днем, он не будет полноценным — многие возьмут отпуск за свой счет или договорятся с работодателем. Сделать этот день выходным можно за счет переноса выходного с 3 или 4 января, которые по закону праздничные, но выпадают на субботу и воскресенье. Один из этих выходных можно использовать для оптимизации отдыха в другие периоды, например, на майские праздники.