В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней

По словам Нилова, если сделать 9 января выходным днем, россияне смогут полноценно отдохнуть во время длинных праздников. В противном случае многие сотрудники будут вынуждены оформлять отпуск за свой счет или договариваться с работодателем об отсутствии на работе в этот день. Депутат предложил компенсировать дополнительный выходной за счет переноса одного из праздничных дней — 3 или 4 января, которые в 2026 году выпадают на субботу и воскресенье. Освободившийся день можно будет использовать для оптимизации выходных, например, в период майских праздников.