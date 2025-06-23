Депутаты Госдумы хотят ограничить мигрантов в соцгарантиях

Ранее депутаты ЛДПР уже предлагали ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов, а также предусмотреть получение этих выплат только при наличии минимального страхового стажа не менее одного года. Аналогичные инициативы по ужесточению порядка предоставления социальных выплат иностранцам уже рассматривались в Госдуме, при этом для граждан Беларуси предлагалось сохранить действующие нормы.