Росстат: рабочий день в России сократился в 2025 году

Как сообщил российский лидер Владимир Путин, за последние четыре года число работающих россиян выросло на 2,4 миллиона человек. Сейчас безработица находится на историческом минимуме, заявил президент РФ. Ее уровень составляет 2,3%. Кроме того, уточнил Владимир Путин, Россия вошла в мировой топ по показателю отсутствия молодежной безработицы.