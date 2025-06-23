Росстат: рабочий день в России сократился в 2025 году

Россияне стали меньше работать в 2025 году. По средней оценке, длина трудового дня составила 7 часов и 32 минуты. Так, при сравнении с 2024 годом, время работы сократилось на 0,1%, гласит статистика Росстата.
Так, одной из причин явления стало увеличение числа частично занятых сотрудников. Согласно оценке Росстата, количество таких работников в 2024 году составляло 3,2%. По данным на 2025 год, число частично занятых сотрудников увеличилось на 0,3%.
Как сообщил российский лидер Владимир Путин, за последние четыре года число работающих россиян выросло на 2,4 миллиона человек. Сейчас безработица находится на историческом минимуме, заявил президент РФ. Ее уровень составляет 2,3%. Кроме того, уточнил Владимир Путин, Россия вошла в мировой топ по показателю отсутствия молодежной безработицы.