В Госдуме предложили включить в «Разговоры о важном» тему донорства

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина направила обращение в Минпросвещения России с предложением включить со следующего учебного года в «Разговоры о важном» тему донорства крови и костного мозга, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Включить в календарный план воспитательной работы образовательных организаций на 2025/2026 учебный год в рамках занятий “Разговоры о важном” на тему донорства крови и костного мозга. В рамках урока предлагается осветить следующие вопросы: какую роль играет донорство в спасении жизней, основные правила и условия сдачи крови и включения в федеральный регистр доноров костного мозга, значение добровольчества в современной России», — сказано в обращении на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
По мнению парламентария, цель такого урока заключается в том, чтобы сформировать у школьников позитивное восприятие донорства как социально значимой и благородной миссии, а также понимание того, что совершеннолетие — это не только новые права и возможности, но и ответственность перед обществом. Она подчеркнула, что донорство — это одна из ключевых гуманитарных ценностей, отражающая готовность человека бескорыстно помогать и спасать жизни.
Кроме того, Дрожжина предлагает разработать просветительскую программу для родителей школьников о донорстве костного мозга, в том числе в рамках Всероссийского родительского собрания. По ее словам, такая программа поможет разрушить мифы и стереотипы, укрепит доверие к процедуре и повысит информированность родителей.
Она добавила, что уровень информированности населения о донорстве костного мозга в России по-прежнему остается низким. Депутат отметила, что это приводит к нехватке потенциальных доноров и затрудняет поиск совместимых пар для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.
«Поддержка взрослых критически важна для формирования у детей понимания ценности донорства, что, в свою очередь, позволит увеличить количество потенциальных доноров и снизить число отказов в будущем в связи с негативным отношением к донорству со стороны родителей. Отдельно отмечу, что в настоящее время действительно фиксируются случаи отказа молодыми людьми как от вступления в федеральный регистр доноров костного мозга, так и от донорства крови и её компонентов из-за негативной позиции родителей, несмотря на то, что потенциальный донор уже достиг совершеннолетия», — говорится в документе.
В связи с этим, как отмечается в документе, есть необходимость системной работы с родительским сообществом: Всероссийское родительское собрание может стать последней возможностью донести необходимую информацию до родителей перед выпуском их детей из школы эффективно и на государственном уровне.