В Госдуме предложили включить в «Разговоры о важном» тему донорства

«Поддержка взрослых критически важна для формирования у детей понимания ценности донорства, что, в свою очередь, позволит увеличить количество потенциальных доноров и снизить число отказов в будущем в связи с негативным отношением к донорству со стороны родителей. Отдельно отмечу, что в настоящее время действительно фиксируются случаи отказа молодыми людьми как от вступления в федеральный регистр доноров костного мозга, так и от донорства крови и её компонентов из-за негативной позиции родителей, несмотря на то, что потенциальный донор уже достиг совершеннолетия», — говорится в документе.