Иностранцев, живущих в России, предупредили о страховках: что изменится в получении пособий

Иностранные граждане, проживающие в России, на данный момент могут получать пособия вне зависимости от страхового стажа. В Госдуме предложили ужесточить требования к приезжим из-за границы. Согласно тексту нового проекта, депутаты хотят ограничить стразовые выплаты для работающих иностранцев, пишет РИА Новости.
По словам парламентария Ярослава Нилова, законопроект установит для всех приезжих право на больничный при наличии страхового стажа от полугода. Кроме того, планируется ужесточить правила получения пособий. Новые меры, при их принятии, будут относиться как к иностранным гражданам, так и к лицам, проживающим на территории РФ без гражданства, указано в документе.
«Иностранец может приехать, застраховаться, отработать всего один день — и без всякого страхового стажа иметь право на оплачиваемый больничный, выплату пособия по беременности и родам и декретные. Даже не будучи гражданином России! А это — дополнительные расходы бюджета Соцфонда», — объяснил Ярослав Нилов.
На тему привлечения иностранцев порассуждал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заявил, что мигранты, прибывшие из стран с визовым режимом, могут облегчить проблему нехватки кадров.