Иностранцев, живущих в России, предупредили о страховках: что изменится в получении пособий

По словам парламентария Ярослава Нилова, законопроект установит для всех приезжих право на больничный при наличии страхового стажа от полугода. Кроме того, планируется ужесточить правила получения пособий. Новые меры, при их принятии, будут относиться как к иностранным гражданам, так и к лицам, проживающим на территории РФ без гражданства, указано в документе.