Адвокат назвал политическим трансферный бан «Локомотива» из-за перехода темнокожего украинца

Напомним, ранее ФИФА наложила трансферный бан на «Локомотив» до зимы 2027 года. Причиной стало то, что российский клуб не выплатил 50 тысяч евро «Мариуполю», который ныне уже не существует. При этом в ФИФА не ответили, как железнодорожники могут погасить долг. Родившийся в Донецке 22-летний конголезец Мампасси выступал за «Мариуполь» в 2021 году на правах аренды. Принадлежал он «Шахтёру». В 2022 году защитник стал игроком «Локомотива». Согласно правилам ФИФА, когда игрок продаётся в другой клуб, все клубы, которые участвовали в его подготовке с 12 до 23 лет, должны получить процент от трансферной суммы.