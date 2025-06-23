Адвокат назвал политическим трансферный бан «Локомотива» из-за перехода темнокожего украинца

«Может ли отправленный “Локомотивом” через РФС запрос в ФИФА являться основанием для отмены запрета? В принципе-то, по идее, должно это являться причиной отмены решения. Но учитывая, что дело политическое, думаю, из-за этого на данный запрос о том, куда платить, в ФИФА вообще не отреагировали. И поэтому не исключаю, что решение будет не в пользу “Локомотива”, — приводит слова юриста “Газета.ru”.
Калинов считает, что трансферный бан московскому клубу будет снять сложно.
Напомним, ранее ФИФА наложила трансферный бан на «Локомотив» до зимы 2027 года. Причиной стало то, что российский клуб не выплатил 50 тысяч евро «Мариуполю», который ныне уже не существует. При этом в ФИФА не ответили, как железнодорожники могут погасить долг. Родившийся в Донецке 22-летний конголезец Мампасси выступал за «Мариуполь» в 2021 году на правах аренды. Принадлежал он «Шахтёру». В 2022 году защитник стал игроком «Локомотива». Согласно правилам ФИФА, когда игрок продаётся в другой клуб, все клубы, которые участвовали в его подготовке с 12 до 23 лет, должны получить процент от трансферной суммы.
Сейчас Мампасси, уже получивший паспорт России, играет на правах аренды за бельгийский «Кортрейк». А до этого он ездил в аренду в турецкий «Антальяспор», но в итоге не сыграл ни одного матча.