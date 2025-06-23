Полузащитник Тикнизян перешёл из «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду»

Тикнизян отметил, что не может объективно оценить свои футбольные качества и оставит это на усмотрение тренерского штаба. Его цель в сербской команде — пробиться в основной этап Лиги чемпионов. Следует отметить, что в сезоне 2025/26 команда начнёт выступление в главном еврокубке со второго квалификационного раунда.