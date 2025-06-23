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Полузащитник Тикнизян перешёл из «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду»

Полузащитник Наир Тикнизян завершил переход из московского «Локомотива» в сербскую команду «Црвена Звезда». Контракт с игроком подписали на три года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Источник: Life.ru

«Впечатления очень положительные, я попал в большой клуб, который играет в европейских соревнованиях. Осознаю ответственность, которая лежит на мне», — отметил футболист.

Тикнизян отметил, что не может объективно оценить свои футбольные качества и оставит это на усмотрение тренерского штаба. Его цель в сербской команде — пробиться в основной этап Лиги чемпионов. Следует отметить, что в сезоне 2025/26 команда начнёт выступление в главном еврокубке со второго квалификационного раунда.

Наиру Тикнизяну 26 лет. С 2021 года он играл за «Локомотив», где провел 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 результативных передач. Полузащитник также выступал за ЦСКА. Он выступает за сборную Армении, в составе которой сыграл 22 матча.

Ранее Life.ru сообщал, что российский футбольный союз отклонил предложение об участии в турнире в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций (COSASA) приглашало российскую сборную сыграть с командами ЮАР, Мозамбика и другими африканскими участниками.