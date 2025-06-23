Новому главному тренеру ЦСКА Челестини грозит тюремный срок в Швейцарии

49-летний Челестини, официально представленный в качестве нового наставника армейского клуба 20 июня, имеет солидный послужной список в швейцарском футболе. В сезоне 2024/25 он привёл «Базель» к «золотому дублю», выиграв чемпионат и Кубок страны. Ранее специалист успешно работал со «Сьоном», «Люцерном», «Лугано» и «Лозанной», с которой добился повышения в классе.
«Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время всё расставило по своим местам», — написал Брейдо в телеграм-канале.
Ранее главный тренер российской сборной и московского клуба «Динамо» Валерий Карпин высказал мнение о том, что нецензурные выражения являются неотъемлемой частью футбола. Так он прокомментировал предложение о введении штрафов для спортсменов за ненормативную лексику на поле.