Новому главному тренеру ЦСКА Челестини грозит тюремный срок в Швейцарии

Новому главному тренеру московского ЦСКА Фабио Челестини может грозить уголовное преследование на родине в Швейцарии в связи с его работой в России. Согласно информации издания Blick, в случае перевода средств, заработанных в РФ, на счета европейских банков, специалисту может быть предъявлено обвинение с возможным сроком лишения свободы до пяти лет.