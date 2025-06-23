NYT: Иран планирует атаковать американские военные базы в Ираке и Сирии

Американские военные базы могут стать целью для поддерживаемых Ираном вооруженных группировок. В США зафиксировали признаки подготовки соответствующих ударов. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники в американской разведке.
Так, по данным военных, Иран может атаковать военные базы США, расположенные на территории Ирака. Кроме того, источниками получена информация о вероятном готовящемся нападении Тегерана на американские объекты в Сирии.
«Американские военные и аналитики разведки обнаружили признаки подготовки ударов по объектам США в ответ на бомбардировки иранских ядерных объектов», — говорится в статье.
В Иране, тем временем, пригрозили закрытием Ормузского пролива. Он станет недоступен, если агрессия против Тегерана продолжится.