Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Предлагаем работу пришельцам»: Ветеран ЦСКА раскритиковал назначение на пост тренера иностранца

Московскому ЦСКА не стоило приглашать на пост главного тренера швейцарца Фабио Челестини. Такое мнение выразил ветеран клуба Владимир Пономарёв.

«У нас что, мало тренеров российских? Ну что мы всё время предлагаем работу каким-то пришельцам? Сколько можно, почему своим ребятам не доверять? У нас же их полно — и Юран, и Игнашевич, и Черчесов. Своих ребят надо приглашать, с них надо спрашивать», — приводит слова экс-игрока ЦСКА «Газета.ru».

Пономарёв удивился, зачем приглашать иностранных тренеров, ведь наши соображают не хуже.

Напомним, ранее стало известно, что ЦСКА вместо покинувшего клуб серба Марко Николича возглавил швейцарец итальянского происхождения Фабио Челестини. 49-летний специалист работал в таких клубах, как «Лозанна», «Лугано», «Люцерн» (выиграл Кубок Швейцарии), «Сьон», «Базель» (выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии). В сезоне 2016/17 был признан лучшим тренером чемпионата Швейцарии.