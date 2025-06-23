«Предлагаем работу пришельцам»: Ветеран ЦСКА раскритиковал назначение на пост тренера иностранца

«У нас что, мало тренеров российских? Ну что мы всё время предлагаем работу каким-то пришельцам? Сколько можно, почему своим ребятам не доверять? У нас же их полно — и Юран, и Игнашевич, и Черчесов. Своих ребят надо приглашать, с них надо спрашивать», — приводит слова экс-игрока ЦСКА «Газета.ru».
Пономарёв удивился, зачем приглашать иностранных тренеров, ведь наши соображают не хуже.
Напомним, ранее стало известно, что ЦСКА вместо покинувшего клуб серба Марко Николича возглавил швейцарец итальянского происхождения Фабио Челестини. 49-летний специалист работал в таких клубах, как «Лозанна», «Лугано», «Люцерн» (выиграл Кубок Швейцарии), «Сьон», «Базель» (выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии). В сезоне 2016/17 был признан лучшим тренером чемпионата Швейцарии.