«Предлагаем работу пришельцам»: Ветеран ЦСКА раскритиковал назначение на пост тренера иностранца

«У нас что, мало тренеров российских? Ну что мы всё время предлагаем работу каким-то пришельцам? Сколько можно, почему своим ребятам не доверять? У нас же их полно — и Юран, и Игнашевич, и Черчесов. Своих ребят надо приглашать, с них надо спрашивать», — приводит слова экс-игрока ЦСКА «Газета.ru».