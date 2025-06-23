«MIGA»: Трамп допустил смену власти в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности смены власти в Иране, если Тегеран не сможет «сделать страну вновь великой». Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
— Неполиткорректно использовать выражение «смена режима», но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим, почему бы не произойти смене режима? MIGA, — написал Трамп.
В своем сообщении президент США использовал аббревиатуру MIGA (Make Iran Great Again, «Сделаем Иран вновь великим» — прим. «ВМ»), которая является отсылкой к его предвыборному лозунгу MAGA (Make America Great Again).
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что военная операция против ядерной программы Ирана была единственно верным решением, подчеркнув при этом, что Израиль не преследует цели свержения власти в Иране.
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.