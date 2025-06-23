Писательница обжаловала отказ суда, не усмотревшего плагиат у Акунина*

Кроме того, на писателя могут возбудить дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили* дважды за год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в марте 2025 года, находясь за пределами РФ, продолжил распространять материалы в мессенджере без указания на то, что они созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента.