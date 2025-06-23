Писательница обжаловала отказ суда, не усмотревшего плагиат у Акунина*

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Писательница Татьяна Викентьева обжаловала решение суда, отклонившего ее иск к писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили)*, которого она обвиняла в плагиате, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — сказали в суде.
Викентьева утверждала, что Акунин является «литературным вором», он переработал для своего произведения сюжет её книги «Дом смерти». Из-за плагиата писатель добился успеха, его романы, в том числе «Азазель», были экранизированы, данный факт заявительница также сочла несправедливым. В иске она просила взыскать с обидчика миллион рублей, а прокат кинолент запретить. Однако суд иск отклонил.
Как заявила РИА Новости сама Викентьева, проведенная в ходе процесса экспертиза не подтвердила, что произведения Акунина* содержат заимствования, в этой связи она уже обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить исследователей на предмет ангажированности.
В 2023 году в отношении Акунина* было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя, он был объявлен в международный розыск.
Кроме того, на писателя могут возбудить дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили* дважды за год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в марте 2025 года, находясь за пределами РФ, продолжил распространять материалы в мессенджере без указания на то, что они созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.
Кроме того, Росфинмониторинг внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.