Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 июня 2025

Погода в Иркутске 23 июня 2025 будет солнечной, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, столбик термометр поднимется до +30. Порывы ветра будут небольшие 5−10 м/с.
— А вот по области местами возможны кратковременные дожди и грозы. При осадках порывы ветра могут усилиться до 15−20 м/с. Температура воздуха будет +30…+35 градусов, при облачной погода +20…+25, — уточнили синоптики.
На Байкале тепло сохранится, но солнце греть будет немного меньше, при отсутствии облаков будет +24…+29 градусов. Ветер северо-западный 6−11 м/с, в южной и средней частях 15−20 м/с.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что большой пожар в Забайкалье добрался до Читы. Очаг возгорания всего в нескольких километрах от жилого села.