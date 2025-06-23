На владельца крымского сафари-парка «Тайган» напал лев

В 2021 году тигр откусил палец ребенку. Мать мальчика утверждала, что они не нарушали правила и находились за ограждением, однако сетка вольера оказалась недостаточной для обеспечения безопасности — хищник смог дотянуться до ребенка. Женщина также сообщила, что в парке не было медицинского персонала, и первую помощь ребенку оказала администратор. Зубков тогда утверждал, что ответственность лежит на матери, которая якобы сама поднесла ребенка к вольеру. Судебное разбирательство завершилось в 2022 году признанием вольеров небезопасными. Зубков был приговорен к двум годам и трем месяцам колонии общего режима, но приговор отменили. В мае 2024 года суд назначил ему год условного срока.