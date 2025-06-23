Экс-тренер «Рубина» заявил, что РПЛ интереснее клубного чемпионата мира

«Вообще не интересен этот турнир, пока отдыхаю от футбола. Надо же когда-то отдыхать Наш чемпионат интересен, особенно если он будет обрастать интригой. Сейчас сформировалась шестерка команд, которые будут бороться за чемпионство. Хотелось бы максимально интересного турнира. А клубный чемпионат в эту картину не вписывается», — приводит его слова «Газета.ru».
Билялетдинов добавил, что ему также интересны чемпионаты Италии и Испании, в меньшей степени Англии и Германии. А вот за молодёжным чемпионатом Европы (U-21), который тоже проходит в эти дни, он, как и за клубным ЧМ, не следит. Тренер предположил, что у него уже сформировалась привычка, связанная с отсутствием российского футбола на международной арене.
Ранее на клубном чемпионате мира произошла сенсация. Победитель Лиги чемпионов ПСЖ проиграл обладателю Кубка Либертадорес «Ботафого». А «Челси» уступил «Фламенго».