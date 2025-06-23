Экс-тренер «Рубина» заявил, что РПЛ интереснее клубного чемпионата мира

Билялетдинов добавил, что ему также интересны чемпионаты Италии и Испании, в меньшей степени Англии и Германии. А вот за молодёжным чемпионатом Европы (U-21), который тоже проходит в эти дни, он, как и за клубным ЧМ, не следит. Тренер предположил, что у него уже сформировалась привычка, связанная с отсутствием российского футбола на международной арене.