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Экс-тренер «Рубина» заявил, что РПЛ интереснее клубного чемпионата мира

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов признался, что не смотрит клубный чемпионат мира по футболу. Специалист отметил, что ему интереснее Российская премьер-лига (РПЛ).

«Вообще не интересен этот турнир, пока отдыхаю от футбола. Надо же когда-то отдыхать Наш чемпионат интересен, особенно если он будет обрастать интригой. Сейчас сформировалась шестерка команд, которые будут бороться за чемпионство. Хотелось бы максимально интересного турнира. А клубный чемпионат в эту картину не вписывается», — приводит его слова «Газета.ru».

Билялетдинов добавил, что ему также интересны чемпионаты Италии и Испании, в меньшей степени Англии и Германии. А вот за молодёжным чемпионатом Европы (U-21), который тоже проходит в эти дни, он, как и за клубным ЧМ, не следит. Тренер предположил, что у него уже сформировалась привычка, связанная с отсутствием российского футбола на международной арене.

Ранее на клубном чемпионате мира произошла сенсация. Победитель Лиги чемпионов ПСЖ проиграл обладателю Кубка Либертадорес «Ботафого». А «Челси» уступил «Фламенго».