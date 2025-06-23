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В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ

Чернышенко: разработана технология маркировки контента, созданного ИИ.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Разработана технология маркировки контента, созданного искусственным интеллектом, идет подготовка к ее внедрению в России, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Введение в заблуждение и потребителей, и аудитории — дипфейк и прочие всякие вещи — они диктуют необходимость создания невидимой для обычного потребителя маркировки, так называемых водяных знаков. Такую технологию ИСП РАН (Институт системного программирования РАН — ред.) уже разработал, идет подготовка к ее внедрению», — сказал зампред правительства.

Он добавил, что нововведение также прорабатывается в кодексе этики искусственного интеллекта. «Технологически такая возможность есть, это уже нужно будет об этом договориться, административное решение принять», — заключил Чернышенко.

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