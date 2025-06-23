Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренеру ЦСКА грозит уголовное дело в Швейцарии из-за финансирования клуба

Новому главному тренеру московского ЦСКА Фабио Челестини может грозить уголовное преследование в Швейцарии из-за получения заработной платы от клуба, который, по данным Blick, финансируется находящейся под санкциями государственной корпорацией ВЭБ.РФ.

Новому главному тренеру московского ЦСКА Фабио Челестини может грозить уголовное преследование в Швейцарии из-за получения заработной платы от клуба, который, по данным Blick, финансируется находящейся под санкциями государственной корпорацией ВЭБ.РФ.

Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от организации, включенной в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии, является нарушением.

Челестини может быть приговорен к тюремному заключению на срок до пяти лет в Швейцарии и до шести лет в Испании, где он временно проживал. Швейцарские банки обязаны блокировать подобные транзакции и сообщать о них властям, передает Blick.

До назначения в ЦСКА Челестини два года возглавлял швейцарский «Базель» и ранее работал в других швейцарских клубах.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, обыграв в финале «Ростов».

20 июня стало известно, что швейцарский специалист Фабио Челестини подписал контракт и стал главным тренером московского футбольного клуба (ФК) ЦСКА.

9 июня сербский специалист Марко Николич покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Он рассказал, что после решения уйти позвонил членам команды и поблагодарил их за совместную работу.