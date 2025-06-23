Тренеру ЦСКА грозит уголовное дело в Швейцарии из-за финансирования клуба

Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от организации, включенной в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии, является нарушением.
Челестини может быть приговорен к тюремному заключению на срок до пяти лет в Швейцарии и до шести лет в Испании, где он временно проживал. Швейцарские банки обязаны блокировать подобные транзакции и сообщать о них властям, передает Blick.
До назначения в ЦСКА Челестини два года возглавлял швейцарский «Базель» и ранее работал в других швейцарских клубах.
ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, обыграв в финале «Ростов».
20 июня стало известно, что швейцарский специалист Фабио Челестини подписал контракт и стал главным тренером московского футбольного клуба (ФК) ЦСКА.
9 июня сербский специалист Марко Николич покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Он рассказал, что после решения уйти позвонил членам команды и поблагодарил их за совместную работу.