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В Иркутске 24 июня загорятся Лучи Победы

Патриотическая акция пройдет у мемориала «Вечный огонь».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

24 июня в Иркутске на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет акция «Лучи Победы». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в этот день ровно 80 лет назад на Красной площади в Москве прошел парад победы в честь победы Советского Союза над фашистскими войсками.

— Праздничная программа начнется в центре города у «Вечного огня» в 22:30, а ровно в 23:00 часов загорятся световые прожекторы, направленные в небо, — уточняют в пресс-службе администрации.

Лучи Победы направят в небо и у стелы «Иркутск-город трудовой доблести».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в День памяти и скорби по Ангаре запустили венок памяти. А дети нарисовали на асфальте танк Т-34, салют Победы, мирное небо и цветы.