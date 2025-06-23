В Иркутске 24 июня загорятся Лучи Победы

24 июня в Иркутске на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет акция «Лучи Победы». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в этот день ровно 80 лет назад на Красной площади в Москве прошел парад победы в честь победы Советского Союза над фашистскими войсками.