В Иркутске 24 июня загорятся Лучи Победы

24 июня в Иркутске на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет акция «Лучи Победы». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в этот день ровно 80 лет назад на Красной площади в Москве прошел парад победы в честь победы Советского Союза над фашистскими войсками.
— Праздничная программа начнется в центре города у «Вечного огня» в 22:30, а ровно в 23:00 часов загорятся световые прожекторы, направленные в небо, — уточняют в пресс-службе администрации.
Лучи Победы направят в небо и у стелы «Иркутск-город трудовой доблести».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в День памяти и скорби по Ангаре запустили венок памяти. А дети нарисовали на асфальте танк Т-34, салют Победы, мирное небо и цветы.