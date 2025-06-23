Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Разговаривать с мошенниками опасно даже в случае распознания обмана, необходимо незамедлительно положить трубку, чтобы аферисты не использовали голос и интонацию в дальнейших схемах, рассказала РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
«Мы часто повторяем: услышали мошенника — кладите трубку. Это правило должно стать обязательным. Но многие его не придерживаются и хвастаются тем, что говорили с мошенниками, задержали их в разговоре, чем, возможно, уберегли кого-то другого от атак», — сказала она.
По словам эксперта, сейчас все больше людей умеют распознавать обман и определять, что им звонит мошенник. Однако любой разговор с аферистами опасен.
«Даже если вы уверены в своих силах, к сожалению, в арсенале мошенников есть психологические приёмы незаметного воздействия на сознание жертвы. И вот вы уже, неожиданно для себя, начинаете переживать, а вдруг и правда с вашими деньгами что-то происходит», — отметила Храпунова.
Кроме того, она подчеркнула, что для мошенников ценен каждый разговор, поскольку они могут пополнять свою базу реальными голосами, интонациями и реакциями, которые в дальнейшем будут использованы в других схемах обмана.
«Не стоит рисковать собой, своими данными — кладите трубку без разговоров», — добавила Храпунова.