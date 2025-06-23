Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками

«Даже если вы уверены в своих силах, к сожалению, в арсенале мошенников есть психологические приёмы незаметного воздействия на сознание жертвы. И вот вы уже, неожиданно для себя, начинаете переживать, а вдруг и правда с вашими деньгами что-то происходит», — отметила Храпунова.