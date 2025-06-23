Как погасить крупный долг за коммуналку

С 1 июля этого года в России произойдет увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%, проинформировала Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований. Она отметила, что в 2024 году уже было зафиксировано повышение тарифов на 9,8%. Согласно обновленным прогнозам, в 2026 году ожидается рост тарифов на 9,8% вместо ранее предполагаемых 5,4%, а в 2027 году — на 7,9% вместо 4,8%. Чуркина подчеркнула, что нагрузка на население в ближайшие годы будет расти более медленными темпами, однако увеличение стоимости коммунальных услуг продолжит ощущаться.