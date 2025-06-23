Как погасить крупный долг за коммуналку

Эксперт также напомнил о возможностях получения субсидий.
Жители России, столкнувшиеся с серьезной задолженностью по оплате коммунальных услуг, могут рассчитывать на законные способы решения проблемы. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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«Коммунальщики могут пойти навстречу и разбить сумму на части. Есть примеры, когда жители смогли договориться о выплате долга в течение года, внося посильные суммы. Главное — не молчать, а написать заявление, используя ГИС ЖКХ или мобильное приложение Госуслуги Дом», — отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».
Эксперт также напомнил о возможностях получения субсидий для тех, чьи расходы на коммунальные услуги превышают допустимый процент семейного бюджета. В большинстве регионов этот порог составляет 22%, однако в Москве он снижен до 10%. Для оформления субсидий и получения информации о льготах можно воспользоваться порталом Госуслуг или сайтом ГИС ЖКХ.
Кроме того, ветераны, инвалиды и многодетные семьи могут претендовать на дополнительные меры поддержки. В случаях, когда долг становится неподъемным из-за сложных жизненных обстоятельств, Бондарь советует рассмотреть возможность оформления банкротства.
С 1 июля этого года в России произойдет увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%, проинформировала Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований. Она отметила, что в 2024 году уже было зафиксировано повышение тарифов на 9,8%. Согласно обновленным прогнозам, в 2026 году ожидается рост тарифов на 9,8% вместо ранее предполагаемых 5,4%, а в 2027 году — на 7,9% вместо 4,8%. Чуркина подчеркнула, что нагрузка на население в ближайшие годы будет расти более медленными темпами, однако увеличение стоимости коммунальных услуг продолжит ощущаться.