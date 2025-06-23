Цена на нефть впервые с января превысила $80 на фоне ударов США по Ирану

Цена нефти резко выросла на фоне ударов США по Ирану. Об этом информирует ТАСС, основываясь на данных торгов лондонской биржи ICE.
Речь идет о стоимости фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года. Она превысила $81 за баррель впервые с 20 января, сказано в публикации.
«По данным на 01:00 мск, стоимость Brent значительно ускорила рост и превысила $80 впервые с 21 января, поднявшись до $80,98, а затем к 01:01 мск стоимость нефти превысила $81, впервые с 20 января, торгуясь на уровне $81,4 (плюс 5,28%)», — сказано в публикации.
Ранее на фоне ирано-израильского конфликта эксперты делали различные прогнозы изменения цен на нефть. Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что на рынке появится нефть «и по 80, и по 90 долларов» (на момент публикации цена барреля нефти марки Brent составляла около $75).
Российский сенатор Пушков высказывал мнение, что нефть может подорожать до 110−130 долларов за баррель.
В то же время министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн заявил, что возможен рост цен на нефть до $200−300 за баррель.