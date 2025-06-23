Цена на нефть впервые с января превысила $80 на фоне ударов США по Ирану

«По данным на 01:00 мск, стоимость Brent значительно ускорила рост и превысила $80 впервые с 21 января, поднявшись до $80,98, а затем к 01:01 мск стоимость нефти превысила $81, впервые с 20 января, торгуясь на уровне $81,4 (плюс 5,28%)», — сказано в публикации.