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Стал известен средний размер пенсий россиян

По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии в стране достиг приблизительно 23,5 тысячи рублей. Это следует из статистики Социального фонда Российской Федерации (СФР).

Россияне в среднем получают пенсию в 23,5 тысячи рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии в стране достиг приблизительно 23,5 тысячи рублей. Это следует из статистики Социального фонда Российской Федерации (СФР).

«Согласно данным, размер средней пенсии в России составил 23 448 рублей в месяц на 1 апреля 2025 года. Первого января он был ниже и составлял 23 175 рублей в месяц», — пишет РИА Новости со ссылкой на информацию СФР.

Ранее сообщалось, что к началу апреля 2025 года численность пенсионеров в России снизилась почти на 208 тысяч человек по сравнению с январем и составила 40,96 миллиона. Из них около восьми миллионов продолжают работать, а порядка 33 миллионов — не трудоустроены.

В 2026 году в России пенсии будут проиндексированы в два этапа, в том числе на уровень инфляции за предшествующий год. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Национальная Служба Новостей».

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