Стал известен средний размер пенсий россиян

Ранее сообщалось, что к началу апреля 2025 года численность пенсионеров в России снизилась почти на 208 тысяч человек по сравнению с январем и составила 40,96 миллиона. Из них около восьми миллионов продолжают работать, а порядка 33 миллионов — не трудоустроены.