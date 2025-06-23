Врач-педиатр Кузнецов рассказал, сколько мороженого можно давать детям

Врач также дал рекомендации по возрастным группам. Для детей от шести до 12 месяцев разрешено минимальное количество мороженого (не более двух чайных ложек), избегая продуктов с медом и орехами. С года до двух лет мороженое можно давать в чашке, а с двух лет разрешены вафельные рожки и мягкие добавки.