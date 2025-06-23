Врач-педиатр Кузнецов рассказал, сколько мороженого можно давать детям

Мороженое становится популярным лакомством для детей, но насколько оно безопасно? Врач-педиатр педиатрического диагностического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Иван Кузнецов рассказал о том, когда можно впервые предложить мороженое детям и в каких количествах его следует употреблять.
По словам Кузнецова, мороженое можно вводить в рацион детей с шести месяцев, когда они начинают знакомиться с твердой пищей. Однако педиатры рекомендуют не спешить и отдавать предпочтение более полезным продуктам.
— Вводить мороженое в рацион ребенка следует постепенно и следить за реакцией, — отметил он.
Врач также дал рекомендации по возрастным группам. Для детей от шести до 12 месяцев разрешено минимальное количество мороженого (не более двух чайных ложек), избегая продуктов с медом и орехами. С года до двух лет мороженое можно давать в чашке, а с двух лет разрешены вафельные рожки и мягкие добавки.
Кузнецов подчеркнул, что мороженое должно оставаться лакомством, а не ежедневным продуктом, и оптимальная порция для дошкольников составляет 50−70 грамм один-два раза в неделю.
Он также предупредил о рисках, связанных с частым употреблением мороженого, таких как кариес и набор лишнего веса. Врач отметил, что мороженое не рекомендуется детям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочный белок, диабетом и ожирением.
При выборе мороженого в магазине важно обращать внимание на состав, избегая продуктов с пальмовым маслом и искусственными добавками, передает Газета.ру.
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