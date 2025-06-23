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Axios: Трамп отдал приказ о планировании удара по Ирану на саммите G7

Трамп старался выиграть время, заявив о якобы двух неделях на решение о вступлении в конфликт на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принял решение об авиаударах по ядерным объектам Ирана еще во время канадского саммита G7. На встрече он отдал приказ о планировании операции. Такой информацией располагает портал Axios.

По данным источников, заявления Дональда Трампа о якобы двух неделях на решение о вступлении США в конфликт на Ближнем Востоке были сделаны для отвода глаз. Так Вашингтон планировал выиграть время на подготовку операции, сказано в статье.

Президент США отдал приказ об отправке самолетов в Иран в пятницу, отмечается в материале. Несколько из бомбардировщиков отправились на запад, чтобы отвлечь внимание, а остальные — на восток.

Глава государства заявил, что ждет остановки боевых действий в Иране. Он подчеркнул, что Вашингтон нанесет новый удар, если заключения мира не произойдет.

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