Axios: Трамп отдал приказ о планировании удара по Ирану на саммите G7

Американский лидер Дональд Трамп принял решение об авиаударах по ядерным объектам Ирана еще во время канадского саммита G7. На встрече он отдал приказ о планировании операции. Такой информацией располагает портал Axios.
По данным источников, заявления Дональда Трампа о якобы двух неделях на решение о вступлении США в конфликт на Ближнем Востоке были сделаны для отвода глаз. Так Вашингтон планировал выиграть время на подготовку операции, сказано в статье.
Президент США отдал приказ об отправке самолетов в Иран в пятницу, отмечается в материале. Несколько из бомбардировщиков отправились на запад, чтобы отвлечь внимание, а остальные — на восток.
Глава государства заявил, что ждет остановки боевых действий в Иране. Он подчеркнул, что Вашингтон нанесет новый удар, если заключения мира не произойдет.