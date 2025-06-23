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Гастроэнтеролог разоблачил популярный миф о питании

Врач Харитонов: Привычка есть всухомятку не приводит к развитию гастрита.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам развеяли популярный миф о питании. Опытный гастроэнтеролог, автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии», кандидат медицинских наук Андрей Харитонов заявил KP.RU, что привычка есть «всухомятку» вовсе не ведет к гастриту, как многие считают.

— Что касается сухомятки, то ничего критичного в ней нет. В процессе жевания пищевой комок обильно смачивается слюной. Плюс сам желудочный сок — жидкость. Максимум, что вы можете испытать — дискомфорт из-за нехватки слюны, — пояснил медик.

По слова специалиста, организму безразлично, поступит ли жидкость в желудок в виде напитка или в составе супа. Научных доказательств пользы первых блюд по сравнению с другими видами пищи нет.

— Гастрит в реальности встречается не у всех, как это принято считать. Для его определения обязательно нужна биопсия, то есть отщипывание и дальнейшее изучение кусочков слизистой желудка под микроскопом. А не просто гастроскопия, — уточнил эксперт.

Врач добавил, что сам по себе гастрит болеть не может. В слизистой желудка нет нервных окончаний, которые бы воспринимали боль.