Детализация, субсидия, рассрочка: Эксперт перечислил способы погасить погасить крупный долг за ЖКУ

Для россиян существует несколько способов погасить или оспорить долг за жилищно-коммунальные услуги. Их перечислил агентству «Прайм» эксперт Дмитрий Бондарь.
Специалист посоветовал в первую очередь запросить детализацию платежей, чтобы убедиться, что задолженность не связана с ошибочными начислениями. Бондарь привел в пример случай, когда женщине несколько месяцев начисляли плату за домофон в двойном размере.
Среди способов погасить задолженность, которая кажется непосильной для семейного бюджета, эксперт назвал рассрочку и субсидию, напомнив, что механизм начисления субсидии может отличаться в различных регионах. Так, в Москве субсидию могут получить те, кто тратит на оплату ЖКУ более 10 процентов семейного дохода.
В качестве крайней меры Бондарь назвал возможность объявить себя банкротом.
Правда ли, что из-за долгов по ЖКХ теперь можно лишиться жилья, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что российское правительство отменило повышение пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг.
Тем временем 84% опрошенных россиян каждый месяц исправно платят коммуналку.