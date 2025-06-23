Детализация, субсидия, рассрочка: Эксперт перечислил способы погасить погасить крупный долг за ЖКУ

Среди способов погасить задолженность, которая кажется непосильной для семейного бюджета, эксперт назвал рассрочку и субсидию, напомнив, что механизм начисления субсидии может отличаться в различных регионах. Так, в Москве субсидию могут получить те, кто тратит на оплату ЖКУ более 10 процентов семейного дохода.