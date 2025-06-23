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Детализация, субсидия, рассрочка: Эксперт перечислил способы погасить погасить крупный долг за ЖКУ

Бондарь: погасить долг за ЖКУ можно при помощи рассрочки или субсидии.

Источник: Комсомольская правда

Для россиян существует несколько способов погасить или оспорить долг за жилищно-коммунальные услуги. Их перечислил агентству «Прайм» эксперт Дмитрий Бондарь.

Специалист посоветовал в первую очередь запросить детализацию платежей, чтобы убедиться, что задолженность не связана с ошибочными начислениями. Бондарь привел в пример случай, когда женщине несколько месяцев начисляли плату за домофон в двойном размере.

Среди способов погасить задолженность, которая кажется непосильной для семейного бюджета, эксперт назвал рассрочку и субсидию, напомнив, что механизм начисления субсидии может отличаться в различных регионах. Так, в Москве субсидию могут получить те, кто тратит на оплату ЖКУ более 10 процентов семейного дохода.

В качестве крайней меры Бондарь назвал возможность объявить себя банкротом.

Правда ли, что из-за долгов по ЖКХ теперь можно лишиться жилья, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что российское правительство отменило повышение пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг.

Тем временем 84% опрошенных россиян каждый месяц исправно платят коммуналку.