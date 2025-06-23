Юрист рассказал, кто может получать две пенсии

Список большой. Среди категорий — граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы и участники ВОВ. Им может быть назначена как пенсия по инвалидности, так и страховая пенсия по старости. Космонавты могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.