Жители Иркутской области мало питаются свежими овощами и фруктами

Фрукты и овощи, выращенные в собственном огороде на грядках, содержат много полезные элементов. Ежедневно нужно съедать 400 граммов свежего урожая, такие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, такую норму соблюдают лишь 13,1% жителей региона. Показатель на 15,1% меньше, чем в среднем по России, но на 11,9% больше данных по Сибирскому федеральному округу.