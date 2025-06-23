Жители Иркутской области мало питаются свежими овощами и фруктами

Фрукты и овощи, выращенные в собственном огороде на грядках, содержат много полезные элементов. Ежедневно нужно съедать 400 граммов свежего урожая, такие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, такую норму соблюдают лишь 13,1% жителей региона. Показатель на 15,1% меньше, чем в среднем по России, но на 11,9% больше данных по Сибирскому федеральному округу.
— Здоровое питание в Иркутской области популярно среди женщин — их 15,9%. В своем рационе они употребляют большое количество зелени, фруктов и овощей, — пояснили специалисты государственной статистики.
А вот среди мужчин, любителей летних и свежих продуктов меньше почти вдвое. По данным статистики их — 9,7%. Остальные же больше предпочитают питаться мясными деликатесами.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что килограмм клубники в среднем стоит 600 рублей.