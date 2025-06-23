Созданный ИИ контент собираются маркировать: зачем

Фейки в последнее время особенно часто встречаются на просторах интернета. Чтобы обезопасить пользователей, в России разработали технологию маркировки контента, созданного при помощи искусственного интеллекта. Так граждан не смогут ввести в заблуждение. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.