Созданный ИИ контент собираются маркировать: зачем

Фейки в последнее время особенно часто встречаются на просторах интернета. Чтобы обезопасить пользователей, в России разработали технологию маркировки контента, созданного при помощи искусственного интеллекта. Так граждан не смогут ввести в заблуждение. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.
Соответствующее нововведение будет прописано в кодексе этики искусственного интеллекта, сообщил зампред правительства РФ. Он подчеркнул, что саму технологию уже готовят к внедрению. Ее разработали в ИСП РАН.
«Введение в заблуждение и потребителей, и аудитории — дипфейк и прочие всякие вещи — они диктуют необходимость создания невидимой для обычного потребителя маркировки, так называемых водяных знаков», — поделился Дмитрий Чернышенко.
Российский лидер Владимир Путин, между тем, сообщил об итогах внедрения ИИ в систему видеонаблюдения. Он отметил существенное снижение числа правонарушений.