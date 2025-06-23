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Созданный ИИ контент собираются маркировать: зачем

Вице-премьер Чернышенко рассказал о маркировке контента, созданного ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Фейки в последнее время особенно часто встречаются на просторах интернета. Чтобы обезопасить пользователей, в России разработали технологию маркировки контента, созданного при помощи искусственного интеллекта. Так граждан не смогут ввести в заблуждение. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

Соответствующее нововведение будет прописано в кодексе этики искусственного интеллекта, сообщил зампред правительства РФ. Он подчеркнул, что саму технологию уже готовят к внедрению. Ее разработали в ИСП РАН.

«Введение в заблуждение и потребителей, и аудитории — дипфейк и прочие всякие вещи — они диктуют необходимость создания невидимой для обычного потребителя маркировки, так называемых водяных знаков», — поделился Дмитрий Чернышенко.

Российский лидер Владимир Путин, между тем, сообщил об итогах внедрения ИИ в систему видеонаблюдения. Он отметил существенное снижение числа правонарушений.

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