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Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 23 июня 2025 года

Прогноз составлен на основе Среднесибирского УГМСВ этот день жители города могут ожидать переменную облачность, при этом осадки не предсказываются.

Прогноз составлен на основе Среднесибирского УГМС.

В этот день жители города могут ожидать переменную облачность, при этом осадки не предсказываются. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7−12 м/с, что добавит легкую свежесть в теплую погоду.

Температура воздуха ночью составит комфортные +14,+16°C, что позволит насладиться прохладой после теплого дня. А вот днем столбик термометра поднимется до +30,+32°C, что сделает этот день по-настоящему летним.

Не забудьте взять с собой головные уборы и питьевую воду, чтобы оставаться в комфорте в такую жаркую погоду!