Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 23 июня 2025 года

Прогноз составлен на основе Среднесибирского УГМС.
В этот день жители города могут ожидать переменную облачность, при этом осадки не предсказываются. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7−12 м/с, что добавит легкую свежесть в теплую погоду.
Температура воздуха ночью составит комфортные +14,+16°C, что позволит насладиться прохладой после теплого дня. А вот днем столбик термометра поднимется до +30,+32°C, что сделает этот день по-настоящему летним.
Не забудьте взять с собой головные уборы и питьевую воду, чтобы оставаться в комфорте в такую жаркую погоду!