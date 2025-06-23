Вингер Камран Алиев остаётся в ФК «СКА-Хабаровск» ещё на сезон

Напомним, первый раз в составе дальневосточных армейцев Камран Алиев появился осенью 2021 года в возрасте 22 лет и в качестве арендованного у ФК «Химки» нападающего. В сезоне 2021/22 на его счету 30 матчей, четыре голевых передачи и четыре забитых мяча.