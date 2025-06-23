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Вингер Камран Алиев остаётся в ФК «СКА-Хабаровск» ещё на сезон

Клуб и атакующий полузащитник договорились о продлении контракта.

Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

ФК «СКА-Хабаровск» и 26-летний атакующий полузащитник Камран Алиев договорились о продлении сотрудничества на сезон 2025/26 годов. В завершившемся недавно Чемпионате вингер принял участие в 34 матчах, забил четыре гола и несколько раз становился автором голевых передач, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, первый раз в составе дальневосточных армейцев Камран Алиев появился осенью 2021 года в возрасте 22 лет и в качестве арендованного у ФК «Химки» нападающего. В сезоне 2021/22 на его счету 30 матчей, четыре голевых передачи и четыре забитых мяча.

— После возвращения в состав красно-синих в 2024 году Камран вновь доказал свою ценность для команды, ждём голов и ярких моментов в новом сезоне, — подчеркнули в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».