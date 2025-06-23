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Хабаровский край начал подготовку к отопительному сезону

Хабаровский край приступил к подготовке объектов энергетики к предстоящему отопительному сезону.

Источник: Правительство Хабаровского края

Министр энергетики края Герман Тютюков осмотрел ход ремонтных работ на одной из ключевых площадок — Хабаровской ТЭЦ-3, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году энергетикам предстоит заменить около 17 километров тепловых сетей, провести масштабный ремонт оборудования и сформировать запас топлива. По словам министра, на подготовку к зиме в 2025 году будет направлено порядка 50 млрд рублей. Только акционерное общество «ДГК» инвестирует 13,5 млрд рублей в ремонт 29 единиц основного оборудования и обновление теплотрасс.

Дополнительные средства, около 39 млрд рублей, предназначены для создания неснижаемых запасов топлива. Филиал «Хабаровские электрические сети» направит более 600 млн рублей на ремонт 200 км линий электропередачи и оборудования, а также на расчистку охранных зон. Филиал ПАО «Россети» вложит свыше 550 млн рублей в аналогичные работы.

На Хабаровской ТЭЦ-3 уже отремонтирован первый километр теплотрасс, в работе находятся восемь единиц основного оборудования. Кроме того, в 2025 году запланирована модернизация второго энергоблока ТЭЦ-3 с объемом финансирования в 91 млн рублей. Порядка 1,2 млрд рублей направят на перевод оборудования сразу нескольких теплоисточников на газ.

Министр сообщил, что в ближайшее время ТЭЦ-3 начнет подачу тепловой энергии в магистраль ТМ-35. Аналогичные работы предстоят и в муниципалитетах региона. Особое внимание будет уделено контролю сроков и качества работ.