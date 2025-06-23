Хабаровский край начал подготовку к отопительному сезону

В этом году энергетикам предстоит заменить около 17 километров тепловых сетей, провести масштабный ремонт оборудования и сформировать запас топлива. По словам министра, на подготовку к зиме в 2025 году будет направлено порядка 50 млрд рублей. Только акционерное общество «ДГК» инвестирует 13,5 млрд рублей в ремонт 29 единиц основного оборудования и обновление теплотрасс.