Правительство Британии выделило $714 тысяч на изменение логотипа на сайте

Правительство Британии выделило 532 тысячи фунтов стерлингов ($714 тысяч) из бюджета страны на изменение логотипа на своём сайте, написала газета Daily Mail.
При этом на эмблеме изменились только цвет фона и точка перед доменом.
«Министры потратили более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше $700 тысяч — ред.) из денег налогоплательщиков на “бесполезную” переделку сайта правительства», — отметили авторы публикации.
В измененном логотипе «шапка» сайта стала синей вместо чёрной, а точку, которая была белого цвета, переделали в бирюзовую и сместили вверх. Новое оформление должно быть применено уже в текущем месяце.
В статье подчёркивается, что дорогостоящая инициатива была встречена с иронией со стороны государственных служащих, часть из которых назвала изменённый логотип «безвкусным», «дешёвым» и «абсолютно ужасным».
Напомним, в июле стало известно, что британскому королю Карлу III и всей королевской семье решили выделить дополнительные 45 млн фунтов стерлингов ($58 млн) на выполнение формальных обязанностей.