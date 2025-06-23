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Во Владивостоке мужчина залил бетоном участок на пляже и собрался открыть киоск

Полиция его уже оштрафовала за незаконную предпринимательскую деятельность.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке полицейские выявили факт незаконной предпринимательской деятельности на пляже в районе бухты Горностай. В социальных сетях появилась публикация, которая привлекла внимание правоохранителей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как выяснилось, 37-летний мужчина самовольно забетонировал часть пляжа и установил там торговую палатку. Никаких разрешений на проведение работ и ведение бизнеса у него не было.

В отношении него были составлены административные протоколы за самоуправство и незаконное предпринимательство. Незаконную постройку демонтировали, а с самим мужчиной провели профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.

Хотим напомнить, что пожарные нашли нелегальный хостел во время тушения огня во Владивостоке. Специалисты передали информацию в прокуратуру.