Во Владивостоке мужчина залил бетоном участок на пляже и собрался открыть киоск

Во Владивостоке полицейские выявили факт незаконной предпринимательской деятельности на пляже в районе бухты Горностай. В социальных сетях появилась публикация, которая привлекла внимание правоохранителей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как выяснилось, 37-летний мужчина самовольно забетонировал часть пляжа и установил там торговую палатку. Никаких разрешений на проведение работ и ведение бизнеса у него не было.
В отношении него были составлены административные протоколы за самоуправство и незаконное предпринимательство. Незаконную постройку демонтировали, а с самим мужчиной провели профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.
Хотим напомнить, что пожарные нашли нелегальный хостел во время тушения огня во Владивостоке. Специалисты передали информацию в прокуратуру.