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Аферу с наследственным имуществом раскрыли во Владивостоке

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю пресекли деятельность организованной группы, которая пыталась незаконно присвоить выморочное имущество, а именно собственность умерших граждан без наследников, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как выяснило следствие, ключевую роль в схеме играла нотариус Владивостокского нотариального округа. Злоупотребляя своими полномочиями, она подделывала официальные документы, в которых указывались фиктивные наследники. Далее бумаги использовались для попытки оформления прав на выморочное имущество на членов преступной группы.

Однако реализовать мошеннический замысел не удалось — сотрудники банка усомнились в подлинности документов и сообщили о возможной фальсификации. Благодаря этому действия злоумышленников были пресечены.

По предварительным подсчетам, если бы преступный план был доведен до конца, ущерб государству составил бы около 5 миллионов рублей.

Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.