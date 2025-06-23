Аферу с наследственным имуществом раскрыли во Владивостоке

Как выяснило следствие, ключевую роль в схеме играла нотариус Владивостокского нотариального округа. Злоупотребляя своими полномочиями, она подделывала официальные документы, в которых указывались фиктивные наследники. Далее бумаги использовались для попытки оформления прав на выморочное имущество на членов преступной группы.
Однако реализовать мошеннический замысел не удалось — сотрудники банка усомнились в подлинности документов и сообщили о возможной фальсификации. Благодаря этому действия злоумышленников были пресечены.
По предварительным подсчетам, если бы преступный план был доведен до конца, ущерб государству составил бы около 5 миллионов рублей.
Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.