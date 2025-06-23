Врач рассказала о вреде красного мяса

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Красное мясо может оказывать негативное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.