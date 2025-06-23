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Врач рассказала о вреде красного мяса

Терапевт Лозикова: вред красного мяса не в самом продукте, а в его количестве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Красное мясо может оказывать негативное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Вред от мяса состоит не в самом продукте, а в его количестве, жирных составляющих, включая соус или хлеб, и способе приготовления», — отметила Лозикова.

Врач предупредила, что постоянное потребление жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца.

В связи с этим предпочтительнее выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи.