Кто может получать две пенсии

В частности, вдовам и родителям помимо пенсии по случаю потери кормильца может быть назначена страховая пенсия по старости или по инвалидности, а также социальная пенсия либо пенсия за выслугу лет (или по инвалидности). Детям-инвалидам, кроме пенсии по потере кормильца, предоставляется возможность оформления страховой или социальной пенсии по инвалидности.