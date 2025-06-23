Кто может получать две пенсии

Двойные выплаты положены семьям погибших военнослужащих-призывников.
Накопительная пенсия выплачивается независимо от других выплат, а отдельные категории граждан имеют право сразу на две пенсии. Об этом рассказал декан юридического факультета НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Российское законодательство предусматривает возможность получения двух пенсий одновременно для отдельных категорий граждан. Несмотря на общее правило о запрете одновременного получения нескольких пенсий, существуют исключения. Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий, если у пожилого человека есть соответствующие накопления», — отметил Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
Согласно закону «О государственном пенсионном обеспечении» (№ 166-ФЗ от 15.12.2001), отдельные категории граждан имеют право на одновременное получение двух пенсий. Инвалиды вследствие военной травмы и участники Великой Отечественной войны могут получать пенсию по инвалидности вместе со страховой пенсией по старости. Космонавтам положена пенсия за выслугу лет или по инвалидности в дополнение к страховой пенсии по старости.
Право на две пенсии имеют вдовы, родители и дети-инвалиды военнослужащих, проходивших службу по призыву. Это касается случаев гибели военных во время службы или их смерти из-за военной травмы после увольнения.
В частности, вдовам и родителям помимо пенсии по случаю потери кормильца может быть назначена страховая пенсия по старости или по инвалидности, а также социальная пенсия либо пенсия за выслугу лет (или по инвалидности). Детям-инвалидам, кроме пенсии по потере кормильца, предоставляется возможность оформления страховой или социальной пенсии по инвалидности.
Ранее летом 2025 года в России началось поэтапное увеличение пенсионных выплат для разных категорий граждан, включая повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии для лиц, достигших 80 лет, и граждан с первой группой инвалидности. Также обсуждается расширение возможностей наследования накопительной пенсии, которая сейчас передается по наследству только в ограниченных случаях.