В Соцфонде назвали размер пенсии в России: сколько получают пожилые граждане

Размер выплаты в 2026 году вырастет за счет наращивания зарплат. Получки напрямую влияют на пенсии. Всё зависит от суммы страховых взносов, которую работодатели платят в Социальный фонд. Это индексация по уровню роста доходов Соцфонда. Однако никому не ясно, на сколько процентов повысят пенсии. Этот критерий невозможно предугадать.