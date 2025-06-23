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В Соцфонде назвали размер пенсии в России: сколько получают пожилые граждане

Средний размер пенсии в РФ составил 23,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Социальный фонд представил данные о пенсиях в России. Так, по состоянию на апрель 2025 года, средняя выплата составила 23 448 рублей. Это почти на 300 рублей выше, чем в январе, пишет РИА Новости.

Так, в начале года пенсия составляла 23 175 рублей. Размер государственной выплаты постепенно растет. Повышения запланированы и на 2026 год. В текущем году пенсию уже неоднократно индексировали.

Размер выплаты в 2026 году вырастет за счет наращивания зарплат. Получки напрямую влияют на пенсии. Всё зависит от суммы страховых взносов, которую работодатели платят в Социальный фонд. Это индексация по уровню роста доходов Соцфонда. Однако никому не ясно, на сколько процентов повысят пенсии. Этот критерий невозможно предугадать.