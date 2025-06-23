Церковный праздник 23 июня 2025: приметы, традиции и запреты

Иоанн Креститель родился от праведных родителей Захарии и Елисаветы. Он стал известен благодаря своей миссии по подготовке народа к приходу Мессии. Святой Иоанн крестил людей в реке Иордан, призывая их к покаянию. Его жизнь и служение стали символом преданности Богу и готовности следовать Его воле.