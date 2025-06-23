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Демограф Флоринская: мигрантов в России стало в два раза меньше

Число трудовых мигрантов в России сократилось практически вдвое по сравнению с показателями десятилетней давности. Об этом сообщила Юлия Флоринская, научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, ссылаясь на данные МВД и других открытых источников.

Количество мигрантов постепенно снижалось, начиная с 2015 года.

Число трудовых мигрантов в России сократилось практически вдвое по сравнению с показателями десятилетней давности. Об этом сообщила Юлия Флоринская, научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, ссылаясь на данные МВД и других открытых источников.

«Трудовая миграция сейчас на минимальном уровне за последнее десятилетие. В 2013—2014 годах в России находилось около шести-семи миллионов трудовых мигрантов в среднем за год. Сейчас, по данным МВД и других источников, их около трех—трех с половиной миллионов, что в два раза меньше», — пояснила Флоринская в беседе с «Лента.ру».

Как отметила эксперт, начиная с 2015 года наблюдается постепенное уменьшение числа мигрантов. Данный процесс связан с экономическим спадом и значительным ростом курса доллара. В этот же период были внесены существенные изменения в законодательство о миграции, что осложнило и удорожило для мигрантов доступ к рынку труда, способствуя их постепенному оттоку.