В Приморье стали временно отключать мобильный интернет: названа причина

В Приморье, как и во всех регионах России, стали временно ограничивать доступ к мобильному интернету. Как пояснили в краевом министерстве цифрового развития, такие меры связаны с обеспечением безопасности региона в условиях проведения СВО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.