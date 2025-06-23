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В Приморье стали временно отключать мобильный интернет: названа причина

Министерство цифрового развития просит жителей региона отнестись с пониманием.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье, как и во всех регионах России, стали временно ограничивать доступ к мобильному интернету. Как пояснили в краевом министерстве цифрового развития, такие меры связаны с обеспечением безопасности региона в условиях проведения СВО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

«Периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному интернету. Просим отнестись жителей Приморья с пониманием к ситуации. Речь идёт о вопросах безопасности», — отметил министр Андрей Клементьев.

В министерстве подчеркнули, что голосовая связь и SMS остаются доступными, а проводной интернет и Wi-Fi позволяют поддерживать стабильный доступ к сети, включая эквайринговые системы.

Также напомнили, что даже при перебоях связи можно в любое время набрать номер 112 для экстренной помощи.