Бывший лётчик ВВС США рассказал о встрече с НЛО в виде прямоугольного объекта

В интервью изданию Daily Express он описал, как заметил в небе над штатом Вайоминг прямоугольный объект размером примерно девять на 15 метров, находившийся на высоте девяти тысяч метров. По словам Боденхаймера, объект не имел крыльев или двигателей, а его края пульсировали белым светом. Удивительно, но в какой-то момент НЛО неожиданно ускорился до скорости 740 километров в час — той же, что и у истребителя F-15, которым управлял пилот.