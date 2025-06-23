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Бывший лётчик ВВС США рассказал о встрече с НЛО в виде прямоугольного объекта

Бывший лётчик Военно-воздушных сил США Райан Боденхаймер поделился опытом встречи с неопознанным летающим объектом во время тренировочного полёта.

Источник: Life.ru

В интервью изданию Daily Express он описал, как заметил в небе над штатом Вайоминг прямоугольный объект размером примерно девять на 15 метров, находившийся на высоте девяти тысяч метров. По словам Боденхаймера, объект не имел крыльев или двигателей, а его края пульсировали белым светом. Удивительно, но в какой-то момент НЛО неожиданно ускорился до скорости 740 километров в час — той же, что и у истребителя F-15, которым управлял пилот.

Боденхаймер уверен, что в небе на западе США он наблюдал не дрон и не самолёт, поскольку, по его словам, «аэродинамически такой прямоугольник просто не может летать».

Ранее Life.ru писал, что Пентагон годами скрывал от людей правду об НЛО, чтобы разработать истребители. По данным американской прессы, ведомство преднамеренно дезинформировало общественность, распространяя фальшивые фотографии якобы неопознанных летающих объектов.