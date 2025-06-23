День памяти и скорби отметили в Братске

22 июня в Братске состоялись мероприятия в честь Дня памяти и скорби. В мероприятии участвовали школьники, ветеран, участники СВО и администрация города. Все они вспомнили тех, кто завоевал победу ценой своей жизни и здоровья. Об этом КП-Иркутск сообщили администрации Братска.
— В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу нашей Родины. День памяти и скорби — это день, когда мы вспоминаем о начале Великой Отечественной войны, о миллионах погибших, о разрушенных городах и селах, о невосполнимой утрате, — прокомментировал мэр Братска Александр Дубровин.
Жители могли почтить память и возложить цветы к к Мемориалу Славы в Центральной районе, к Мемориалу Победы на бульваре Орлова в Гидростроителе и к памятнику Степану Погодаеву в Энергетике.
Ранее КП-Иркутск рассказала, как в Тайшете прошел митинг в День памяти и скорби.