День памяти и скорби отметили в Братске

— В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу нашей Родины. День памяти и скорби — это день, когда мы вспоминаем о начале Великой Отечественной войны, о миллионах погибших, о разрушенных городах и селах, о невосполнимой утрате, — прокомментировал мэр Братска Александр Дубровин.