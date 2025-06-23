«Могут украсть голос»: названа главная опасность разговора с мошенниками

Если вы поняли, что вам позвонил мошенник, необходимо немедленно прервать разговор. Об этом правиле напомнила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова, указав на несколько причин, по которым это нужно делать.
Эксперт отметила, что многие, распознав мошенника, стараются подольше задержать их в разговоре, чтобы, возможно, уберечь от обмана других потенциальных жертв.
«Даже если вы уверены в своих силах, к сожалению, в арсенале мошенников есть психологические приёмы незаметного воздействия на сознание жертвы. И вот вы уже, неожиданно для себя, начинаете переживать, а вдруг и правда с вашими деньгами что-то происходит», — объяснила Храпунова РИА Новости, добавив что аферисты при длительном разговоре пополняют свои базы реальными голосами и другими данными, которые могут использовать в будущих мошеннических схемах.
Мифы о телефонных мошенниках и правила защиты от них мы собрали здесь на KP.RU.
Тем временем телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР».
Накануне эксперты назвали телефон, наиболее защищенный от аферистов.