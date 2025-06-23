Минобороны подало иски к ГВСУ по спецобъектам в размере 1,3 млрд рублей

ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» стало ответчиком по ряду исков. Соответствующие заявления поданы Министерством обороны России. Военное ведомство планирует взыскать с ГВСУ по спецобъектам свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы, пишет ТАСС.