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Минобороны подало иски к ГВСУ по спецобъектам в размере 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело по искам Минобороны к ГВСУ по специальным объектам.

Источник: Комсомольская правда

ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» стало ответчиком по ряду исков. Соответствующие заявления поданы Министерством обороны России. Военное ведомство планирует взыскать с ГВСУ по спецобъектам свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы, пишет ТАСС.

В инстанции в ближайшие дни примут решение о рассмотрении исков. О причине поданных заявлений информации нет.

«Истец в лице Минобороны РФ подал исковые заявления к ответчику в лице ФГУП “Главное военно-строительное управление по специальным объектам”. Сумма требований ведомства составляет 1 млрд 329 млн 249 тыс. 318 рублей», — уведомили в суде.

С иском обратился также Роскомнадзор. Ведомство подало заявление в отношении барнаульской компании «Русский Витязь».