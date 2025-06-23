В Хабаровске перекроют проезжую часть на Воровского из-за ремонта

С 1 июля в Хабаровске меняется схема движения на улице Воровского. Причина — капитальный ремонт водопровода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в МУП «Водоканал», на улице Воровского, в районе дома № 26, начались земляные работы. На этом участке будут менять аварийные водопроводные и канализационные сети.
«Согласно плану по замене водопроводных и канализационных сетей, находящихся в аварийном состоянии, необходимо произвести земляные работы методом горизонтально направленного бурения, с устройством семи котлованов, один из которых будет расположен на проезжей части улицы Воровского», — рассказал и. о. директора предприятия Владимир Шумилин.
Движение автомобилей ограничат — половину проезжей части перекроют. Работы продлятся до 20 июля. После замены труб на участке восстановят благоустройство.
На время ремонта установят временные дорожные знаки и ограждения. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.