В Хабаровске перекроют проезжую часть на Воровского из-за ремонта

«Согласно плану по замене водопроводных и канализационных сетей, находящихся в аварийном состоянии, необходимо произвести земляные работы методом горизонтально направленного бурения, с устройством семи котлованов, один из которых будет расположен на проезжей части улицы Воровского», — рассказал и. о. директора предприятия Владимир Шумилин.